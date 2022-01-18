Горно-Алтайск, , 08:45 — REGNUM В Республике Алтай определены места для проведения крещенских купаний и забора воды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, всего будет оборудовано 19 мест для купаний.

Крещенские купания Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пять купелей организуют в Улаганском районе, три — в Усть-Канском, по две — в Горно-Алтайске, а также Усть-Коксинском и Турочакском районах. В остальных районах, за исключением Майминского, будут открыты по одной купели. Здесь будет организовано дежурство с 18 часов 18 января до 18 часов 19 января.

«Обеспечивать безопасность граждан будут пожарные, спасатели, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, МВД и администраций муниципальных образований», — отметили в ведомстве.