Москва, , 08:44 — REGNUM Последние события в Казахстане никак не отразились на активности российского госкорпорации «Росатом» в этой республике. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

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«Росатом не чувствует никакой смены позиций казахстанских партнеров в зависимости от событий последних дней. Мы активно работаем с нашими казахстанскими друзьями по вопросам развития атомной энергетики в Казахстане», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Казахстана проводят переговоры в том числе и с российской корпорацией «Росатом» о возможности строительства атомной электростанции (АЭС) на территории республики.

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