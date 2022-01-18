Москва, 18 января 2022, 08:44 — REGNUM Последние события в Казахстане никак не отразились на активности российского госкорпорации «Росатом» в этой республике. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Казахстана проводят переговоры в том числе и с российской корпорацией «Росатом» о возможности строительства атомной электростанции (АЭС) на территории республики.
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