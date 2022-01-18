Лондон, 18 января, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Международная организация Amnesty International заявила, что международное сообщество должно выполнить свои обязательства перед афганскими женщинами. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) ArmyAmber Женщины в Афганистане

Представители организации отмечают, что афганские женщины и девочки сталкиваются с массой ограничений. Так, с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, было введено множество ограничений, требующих, чтобы женщины оставались дома до дальнейших указаний со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а девочки не ходили в школу после шестого класса.

Организация заявила, что жесткие гендерные ограничения в учебных заведениях лишили женщин возможности получения полноценного образования.

Amnesty International добавила, что за последние 20 лет афганские женщины добились больших успехов, несмотря на нестабильность и конфликт в стране, и что теперь эти достижения находятся под угрозой полного уничтожения.

В своем заявлении Amnesty International призвала страны всего мира использовать доступные рычаги, чтобы сделать соблюдение прав женщин и девочек непреодолимым вопросом в переговорах с официальными лицами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Она также призвала мировое сообщество сотрудничать с правозащитниками и женщинами-активистками, чтобы понять реалии жизни афганских женщин. Кроме того, организация призвала страны всего мира выделить специальные средства на реализацию программ поддержки афганских женщин.