Саратов, 18 января, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Саратовской области на пожарах в течение 2021 года был травмирован 171 человек, погибли 167 жителей, в том числе 9 детей. Приводит статистику возгораний за прошлый год ГУ МЧС России по Саратовской области.

Пожар

Большая часть пожаров произошла по причине неосторожного обращения с огнем, погибли 46 человек, 39 — умерли в состоянии алкогольного опьянения. Нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроприборов привело к гибели 10 человек, ещё девять человек умерли на пожарах, произошедших из-за нарушения правил эксплуатации или неисправностей печей.

Всего за 2021 год в Саратовской области зарегистрировали 7740 пожаров. Из-за неосторожного обращение с огнем произошло 5677 пожаров. По причине нарушения правил эксплуатации электрооборудования и электроприборов зафиксировали 967 возгораний, из-за неисправностей печей и теплоустановок — 410 пожаров, по вине лиц в нетрезвом состоянии — 130 пожаров.

В 56% случаев горела трава и мусор на открытых территориях, 27% пожаров тушили в жилом секторе, 337 раз горели автотранспортные средства.

ИА REGNUM напоминает, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в Саратовской области произошло 75 пожаров, погибли девять человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров сократилось на 30%.

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