Южно-Сахалинск, , 08:43 — REGNUM На Сахалине днём 18 января произошло землетрясение. Толчки ощутили жители Холмского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Землетрясение Zeml.info

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Сейсмособытие произошло в 15:57 по местному времени. По информации спасателей, магнитуда составила 3,8, глубина — 13 км.

По информации портала Eqalert, магнитуда землетрясения составила 4,3. Очаг был на глубине 12,8 км.

Жители района в соцсетях сообщают, что «тряхнуло нехило».

Землетрясение ощутили в сёлах Синегорск, Яблочное, Чехов и Пионеры. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на юго-востоке Тибетского автономного района Китая, вблизи границы с Индией, 18 января были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,3.