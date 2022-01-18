Мельбурн, Австралия, , 08:42 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Италии Генри Лааксоненом в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 54 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3).

Даниил Медведев (сс) robbiesaurus

Медведев 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, ни одной ошибки на подаче и один брейк.

Во втором круге турнира Медведев сыграет с победителем матча Лиам Броэди (Великобритания) — Ник Кирьос (Австралия).

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