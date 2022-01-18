Нур-Султан, , 08:42 — REGNUM В течение последнего месяца, на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон», в Казахстане плеск заболеваемость COVID-19 выросла почти в 20 раз. Об этом 18 января сообщила министр здравоохранения республики Ажар Гиният на заседании правительства страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Гиният, новая разновидность SARS-CoV-2 стала причиной осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане.

«Показатели, характеризующие эпидситуацию в стране, также подтверждают распространение варианта «Омикрон». Так, заболеваемость коронавирусной инфекцией за последний месяц выросла в 19,6 раза, репродуктивное число — в 2,1 раза, суточный объем тестирования на COVID-19 вырос в 3,5 раза и достиг 50 тысяч тестов в сутки», — сказала она.

При этом глава минздрава республики уточнила, что, невзирая на такой резкий рост заболеваемости, летальность от нового заболевания за этот же период уменьшилась почти в 2,5 раза.

«За последний месяц число пациентов, получающих лечение в ковидных стационарах, увеличилось в два раза, на амбулаторном уровне — в пять раз», — добавила Гиният.

Отметим, по данным казахского минздрава, за истекшие 24 часа в республике было выявлено 9798 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 1 071 130.