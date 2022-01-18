Пермь, 18 января, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Власти Перми вышли с инициативой повышения штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. Размер штрафных санкций может вырасти в пять раз, сообщают СМИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Валидатор

Глава города Алексей Дёмкин внес в Заксобрание Пермского края законопроект. Согласно документу штраф может повыситься с 500 рублей до 2500 рублей, а за повторное нарушение — с 1000 до 5000 рублей, отмечает портал rifey.ru.

В мэрии считают, что ужесточение наказания повлияет на ситуацию с оплатой проезда, и число зайцев сократиться. Пока же на безкондукторных маршрутах отмечен рост безбилетников — до 20%.