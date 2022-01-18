Новосибирск, 18 января 2022, 08:36 — REGNUM В Новосибирске организована проверка о нарушении прав пассажиров после возгорания автобуса. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.
Напомним, утром 17 января на улице Немировича-Данченко в Новосибирске загорелся пассажирский автобус. Пассажиры были эвакуированы.
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«Прокуратура проверит исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе соответствие транспортных средств обязательным требованиям», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры.