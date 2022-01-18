Новосибирск, 18 января, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Новосибирске организована проверка о нарушении прав пассажиров после возгорания автобуса. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

(сс) Santiago Gomez Автобус

Напомним, утром 17 января на улице Немировича-Данченко в Новосибирске загорелся пассажирский автобус. Пассажиры были эвакуированы.

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«Прокуратура проверит исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе соответствие транспортных средств обязательным требованиям», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, чтопри наличии оснований будут приняты меры.