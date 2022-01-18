Хабаровск, , 08:36 — REGNUM Лётчики бомбардировочной авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Хабаровском крае, совершили учебно-тренировочные полёты на истребителях-бомбардировщиках Су-34 на предельную высоту. Об этом 18 января сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 Dmitry Terekhov

пресс-служба ВВО «Весь лётный состав имея большой опыт работы на СУ-34, успешно выполнил полёты высотах до 17 000 метров».

Перед началом выполнения экстремальных полётов готовность всех узлов и механизмов проверил инженерно-технический состав части. Перед самим взлётом в работоспособности всех систем убедились сами лётчики. Ими также была проверена управляемость Су-34 на предельных высотах.

Как сообщало ИА REGNUM, новый учебный экспонат — сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 появился на площадке лабораторно-испытательного комплекса Уфимского государственного авиационного технического университета.

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