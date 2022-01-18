* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Исламабад, 18 января, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Пакистанские СМИ сообщили, что Асиф Фаруки, бывший командир ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Афганистана, был убит.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Пакистанская Tribune Express сообщает, что командир ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был застрелен боевиками в северном Афганистане 16 января. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали это сообщение.

Однако ранее пакистанские СМИ сообщали, что командир ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит в Пакистане в результате внутренних «разборок».

Асиф Фаруки родом из района Оракзай пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Ранее сообщалось, что он был убит во время операции против организованных преступных группировок и торговцев людьми.

Пакистанские издание привело слова высокопоставленного члена ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Оракзае, который сообщил, что 18 января тело командира террористической группировки будет перевезено в его родной город.

Фаруки был назначен командиром ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после поражения группировки в Нангархаре в 2020 году, а после доктора Шахаба Мохаджера он возглавил группу.

Напомним, ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно называли присутствие ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане «пропагандистским трюком».

Как заявлял премьер-министр Пакистана Имран Хан, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с территории Афганистана представляет угрозу для Пакистана, но бывший президент Афганистана Хамид Карзай утверждает, что, наоборот, это ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) угрожает Афганистану из Пакистана.