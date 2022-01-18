Каракас, 18 января, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Национальный избирательный совет Венесуэлы утвердил 17 января три просьбы об инициации процедуры референдума об отзыве президентского мандата Николаса Мадуро. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

Для перехода к референдуму оппозиции требуется собрать более 4 миллионов подписей, что составляет 20% списка избирателей.

«Мы просто хотим соблюдения конституции», — заявил юрист движения за отзыв Mover, основного автора идеи референдума.

Конституция Венесуэлы предусматривает, что любое должностное лицо, избранное всеобщим голосованием, может быть отстранено от должности посредством референдума после истечения половины срока его полномочий. 10 января исполнилось три года из шести лет нынешнего срока Мадуро. Кроме того, на референдуме президенту необходимо проиграть с большим числом голосов, чем он получил на выборах.

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Оппозиция ранее уже пыталась безуспешно призвать к отзыву Мадуро во время его первого срока в 2016 году. В 2018 году он был переизбран на выборах, которые основная часть оппозиции, а также США и страны Евросоюза назвали мошенническими.