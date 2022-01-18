Москва, , 08:33 — REGNUM Проект «Московский акселератор», созданный два года назад для помощи начинающим и растущим компаниям, дал импульс для развития 330 высокотехнологичных стартапов, сообщается на портале мэра столицы.

Инвестиции Selfcreation.ru

Перспективные разработки привлекли инвестиции и новых партнеров для разных секторов экономики Москвы. Выпускники «Московского акселератора» привлекли более 1 млрд рублей частных инвестиций.

За время работы акселератора проведено 13 развивающих курсов (отраслевых треков). Каждый трек посвящён отдельному направлению: умному производству, транспорту, маркетингу, банковскому делу и др. В организации треков приняли участие более 40 корпораций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа «Московский акселератор» победила в номинации «Решения для бизнеса» на международном конкурсе BRICS Solutions Awards.

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