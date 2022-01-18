Сухум, , 08:33 — REGNUM 145 случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 17 января в ходе 555 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 162 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 48 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 39 885 носителей SARS-CoV-2. Из них 33 784 человек признали выздоровевшими, в том числе 753 — за последние сутки. За всё время 575 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток было три таких случая.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении 72 носителей SARS-CoV-2 в результате 293 исследований. Было зафиксировано за сутки три случая смерти пациентов с COVID-19.