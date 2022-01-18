Сеул, , 08:33 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин назначил 17 января нового секретаря по гражданским делам. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретаря Голубого дома Пак Су Хёна.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, на данную должность назначен секретарь по юридическим вопросам Ким Ён Сик.

Известно, что новый секретарь приступит к своим должностным обязанностям 18 января.

Напомним, что прошлый секретарь по гражданским делам подал в отставку после обнародования информации о том, что его сын при трудоустройстве использовал имя своего отца.

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