Сеул, 18 января, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин назначил 17 января нового секретаря по гражданским делам. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретаря Голубого дома Пак Су Хёна.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

По его словам, на данную должность назначен секретарь по юридическим вопросам Ким Ён Сик.

Известно, что новый секретарь приступит к своим должностным обязанностям 18 января.

Напомним, что прошлый секретарь по гражданским делам подал в отставку после обнародования информации о том, что его сын при трудоустройстве использовал имя своего отца.

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