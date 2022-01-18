Душанбе, , 08:32 — REGNUM На горных полигонах военной базы РФ в Таджикистане начались учения, в которых принимает участие одна тысяча военнослужащих. Об этом 18 января сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

На учениях Mil.ru

«Тактические учения с участием 1 тысячи военнослужащих мотострелковых подразделений 201-й российской военной базы стартовали на горных полигонах Ляур и Самбули в Таджикистане», — говорится в сообщении.

Также указывается, что во время учений военнослужащие проведут отработку оборонительных и наступательных действий с применением разведывательно-ударных и огневых комплексов, при поддержке артиллерии и армейской авиации.

Кроме того, отмечается, что личный состав проведет боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин по мишеням, которые имитируют гусеничную, колёсную технику и живую силу противника.

При этом отмечается, что для создания максимально приближенной к боевой обстановки на полигонах будут задействованы статические и динамические мишени различного типа. Основная цель тактических учений — проверка боевой готовности мотострелковых подразделений, их слаженности при выполнении учебно-боевых задач.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января части 1-й танковой армии Западного военного округа (ЗВО) начали командно-штабные тренировки по проведению маневров основных сил, передислокации войск и проведения точечных атак на территории пяти регионов России.