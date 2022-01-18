Екатеринбург, 18 января, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге утром 18 января частично встали трамваи и троллейбусы. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Владислав Фальшивомонетчик Троллейбус. Екатеринбург

Причиной стала авария на подстанции. В результате в контактной сети пропало напряжение. Нарушенными оказались выпуск трамваев из Южного трамвайного депо и организация движения троллейбусов и трамваев на ряде участков.

Аварию оперативно устранили. График движения маршрутов восстанавливается.