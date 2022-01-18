Мельбурн, Австралия, 18 января, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вера Звонарёва проиграла представительнице Бельгии Элисе Мертенс в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась со счётом 4:6, 5:7.

NAPARAZZI Вера Звонарёва

Звонарёва один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 11 эйсов, пять ошибки на подаче и 4 из 6 брейков.

Во втором круге турнира Мертенс сыграет с румынской теннисисткой Ириной Бегу.

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