Тбилиси, , 08:31 — REGNUM Член Совета по иммунизации Грузии, аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов считает, что детей из больших семей, а также непривитых детей с хроническими заболеваниями нужно учить дистанционно, а не отправлять в школы. Об этом, как передаёт агентство «Интерпрессньюс», он заявил журналистам.

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Врач прокомментировал возобновление с 17 января очного обучения в школах Грузии. По его мнению, школы в период эпидемии нужно открывать в первую очередь, как рекомендует ЮНИСЕФ, но оставлять дома тех детей, которые находится в группе риска.

«Ребенок может быть привит и совершенно здоров, но семья является большой и в ней могут быть пожилые люди. Я бы посоветовал таким школьникам перейти в режим онлайн», — сказал Кулумбегов.

Стоит отметить, что в Грузии из-за пандемии родители имеют право перевести своих детей на удалённое обучение даже, если школы работают в традиционном формате. По данным минздрава республики, в 2021 году около 7 тыс. учеников ни разу не посетили школу.

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