Хабаровск, , 08:33 — REGNUM В Хабаровском крае готовятся к празднованию Крещения Господня — будет открыта 21 купель. Вблизи всех официально открытых мест купаний будет организовано дежурство бригад экстренных оперативных служб. Обязательными будут профилактические меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

В купели Алексей Колчин © ИА REGNUM

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В Хабаровске можно будет совершить омовение в трех купелях.

В Комсомольске-на-Амуре купель организуют в акватории реки Амур в районе городского пляжа.

После 19 января все купели будут демонтированы.

Как сообщало ИА REGNUM, переболевшим ковидом следует воздержаться от окунания в ледяную купель в день Крещения Господня, заявил заведующий ожоговым отделением № 1 отдела термических поражений петербургского НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Павел Крылов.