Лос-Анджелес, США, , 08:28 — REGNUM Marvel и Disney Plus выложили в сеть первый трейлер сериала на основе комиксов «Лунный рыцарь», главную роль в котором исполнит Оскар Айзек, знакомый зрителям по финальной трилогии «Звёздных войн». Ролик был опубликован 18 января на YouTube канале киностудии.

Marvel Marvel Studios

По сюжету будущего шоу, бывший морпех США по имени Марк Спектор (Айзек), страдающий диссоциативным расстройством идентичности (в теле человека присутствуют несколько личностей), становится аватаром египетского бога Луны Хонсу. В первом трейлере сериала Marvel показала ряд комичных ситуаций, в которые попадает главный герой.

Напомним, премьера шоу состоится 30 марта 2022 года на сайте онлайн-кинотеатра Disney Plus. В проекте, кроме Оскара Айзека, участвуют актриса Мэй Каламави («Рами», «Джин») и Итан Хоук («Тренировочный день», «Перед закатом»).

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