Страсбург, Франция, 18 января, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Энергетический кризис в Европейском союзе может быть связан со стратегией по переходу к низкоуглеродной экономике — «Зелёным курсом». Об этом говорится в запросе группы евродепутатов из Италии, адресованном Еврокомиссии, сообщает 18 января RT.

Fonday.ru Зеленое стекло

Стратегию «Зелёный курс», нацеленную на достижение углеродной нейтральности к 2050 году, в Евросоюзе приняли в 2019 году. Парламентарии в своём обращении указали на то, что производство возобновляемой энергии непредсказуемо: так, из-за падения в 2021 году производства ветровой энергии спрос на газ заметно превысил ожидания.

«Мы хотели бы попросить комиссию объяснить, замечает ли она причинно-следственную связь между энергетическим кризисом и внедрением стратегии ЕС «Зелёный курс», — отмечено в запросе.

Евродепутаты предположили при этом, что цены на электроэнергию в Европе могли подскочить на фоне сокращения поставок из России. В РФ, однако, не раз подчёркивали, что не только полностью выполняют обязательства перед ЕС в энергетике, но и в ряде случаев наращивают поставки сверх оговорённых контрактами.

Парламентарии заявили также, что из-за увеличения затрат на производство электроэнергии в ближайшие месяцы возможны перебои в трансграничных энергетических потоках. Следствием этого станут отключения электричества в ряде регионов Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, в странах ЕС политика, направленная на поддержку возобновляемых источников энергии в ущерб традиционным, привела к ускорению инфляции.

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