Киев, , 08:24 — REGNUM Украина не воспринимается Германией как «великой культурной европейской нацией», из-за чего интересы Киева зачастую игнорируются Берлином. Об этом заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

Андрей Мельник Heinrich-Böll-Stiftung

По его словам, Германия в любой момент может перестать считаться с Украиной.

«Думаю, что в этом наша главная недоработка последних 30 лет: мы ещё не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации», — цитирует его Укринформ.

Он также отметил, что Украина не получила «политического признания» и сейчас Киев вынужден нести «военную дипломатию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский посол Мельник потребовал, чтобы Германия продала Украине оборонительное вооружение, и пригрозил за отказ «серьёзными последствиями для двусторонних отношений».

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