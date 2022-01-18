Флоренция, Италия, 18 января, 2022, 08:24 — ИА Регнум. «Фиорентина» одержал победу над «Дженоа» в матче 22-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 6:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В составе «Фиорентины» дубль оформил защитник Кристиано Бираги. Ещё по голу забили Альваро Одриосола, Джакомо Бонавентура, Душан Влахович и Лукас Торрейра.

На сегодняшний день «Фиорентина» занимает шестое место в чемпионате Италии, в активе команды 35 очков. «Дженоа» идёт на 19-м месте с 12 очками.

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