Сеул, , 08:23 — REGNUM В 2021 году экспорт автомобилей из Южной Кореи вырос на 8,6%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

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Согласно опубликованным данным, в прошлом году южнокорейские автомобилестроительные компании поставили на мировой рынок 2,05 млн автомобилей на общую сумму $46,47 млрд. В стоимостном выражении экспорт вырос на 24,2%.

Известно, что рост показателей зафиксирован впервые с 2012 года.

Отмечается, что с января по ноябрь 2021 года южнокорейские автопроизводители занимали 8,4% мирового рынка. В 2017 году показатель составил 7,4%, в 2018 году — 7,6%, в 2019 году — 7,9%, в 2020 году — 8%.

Между тем в 2021 году в Южной Корее выпустили 3,46 млн автомобилей, что на 1,3% меньше, чем в 2020 году. Продажи на внутреннем рынке также сократились на 8,5%, до 1,73 млн единиц.