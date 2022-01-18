Чебоксары, 18 января, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Чувашии разрабатывают концепцию внедрения единого проездного билета на двух городских и одном межмуниципальном маршрутах. Проект представят 31 января, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики по итогам рабочего совещания с сити-менеджерами Чебоксар, Новочебоксарска и перевозчиками.

Cap.ru Данные представлены на рабочем совещании в минтрансе Чувашии

В Чувашии планируют внедрить универсальный проездной билет (электронную карту) на все виды транспорта в Чебоксарах, Новочебоксарске, в сообщении между данными городами, а также в границах Чебоксарской агломерации. Транспортный оператор (общество «ЕТК») предложил два варианта: безлимитный единый проездной с фиксированной ценой либо с ограничением по числу поездок и времени действия.

В релизе ссылаются на мониторинг, согласно которому чаще всего жители совершают от 10-ти до 60-ти поездок в месяц, что составляет 81% поездок по транспортным картам. И на основе этого предлагается внедрить транспортный абонемент трёх видов: на 10, 25 и 50 поездок на течение 45 дней. И связать стоимость проезда от числа поездок.

«То есть чем на большее количество поездок будет оформляться проездной билет, тем меньше будет стоимость одной поездки по такому билету», — говорится в сообщении.

Концепция внедрения единого проездного будет представлена на рабочей группе минтранса 31 января.

Cap.ru Данные представлены на рабочем совещании в минтрансе Чувашии

Напомним, в Чувашии планируют реализовать транспортную реформу, которая будет проводиться поэтапно. В марте 2021 года глава Чувашии Олег Николаев заявил, что первый этап коснётся Чебоксарской агломерации, а затем распространится на другие территории. Основные принципы реализации — перемещение за единую плату, безопасность, комфорт и надёжность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии перевозчики отказываются от обслуживания ряда муниципальных маршрутов по нерегулируемым тарифам из-за их убыточности.