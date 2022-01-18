Нукуалофа, 18 января, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В результате извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, который находится на расстоянии 65 км в северном направлении от столицы Королевства Тонга, погибли не менее двух человек. Об этом 18 января сообщает RNZ со ссылкой на МИД Новой Зеландии.

Извержение вулкана

Уточняется, что, согласно данным ведомства, при расчистке улиц столицы Тонга — Нукуалофы — от пепла и обломков зданий, которые были разрушены цунами, были найдены тела двух погибших.

Также отмечается, что одной из погибших оказалась гражданка Великобритании Анджела Гловер, пытавшаяся, как указывает ее семья, спасти во время цунами животных из приюта. Личность второго погибшего в настоящее время устанавливается.

Отметим, 16 января власти Новой Зеландии объявила о выделении 500 тыс. новозеландских долларов (более $340 тыс.) для помощи пострадавшему от стихийного бедствия Королевству Тонга и 18 января эта сумма была увеличена в два раза.