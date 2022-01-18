Хабаровск, , 08:29 — REGNUM Житель Хабаровска обратился в суд с иском к руководству кафе с требованием возместить утраченный заработок и выплатить компенсацию морального вреда после падения на льду у входа в заведение общепита, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Лед Ian Mackenzie

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В обоснование доводов иска мужчина указал, что в результате падения из-за образовавшегося льда у входа в кафе, принадлежащего ответчику, его здоровью был причинен вред.

Из-за травмы он находился на больничном, вследствие чего утратил заработок, который мог бы получить, а также испытывал физические и нравственные страдания.

Заявитель просил взыскать с ООО 150 тыс. рублей.

Решением Центрального районного суда Хабаровска исковые требования удовлетворены частично — с ответчика взыскан утраченный пострадавшим заработок, а также компенсация морального вреда в размере 20 тыс. рублей.

С таким решением не согласились стороны и прокурор, подали апелляцию.

Прокурор указал, что в результате падения истцу были причинены тяжелые повреждения — многочисленные переломы со смещением отломков, проведена операция, также мужчина проходил длительную реабилитацию, вследствие чего испытывал боль, эмоциональный стресс.

Размер компенсации морального вреда, определенный судом первой инстанции к взысканию, по мнению прокурора, не соответствовал степени и характеру физических и нравственных страданий истца, их стойкости и продолжительности.

Доводы апелляционного представления прокурора признаны судебной коллегией по гражданским делам Хабаровского краевого суда обоснованными и размер компенсации морального вреда увеличен до 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, участившиеся случаи падения петербуржцев на неубранных от снега и льда тротуарах заинтересовали прокуратуру Санкт-Петербурга, надзорное ведомство начало проверку.