Дубль Лосано принёс «Наполи» победу над «Болоньей»
Болонья, Италия, 18 января, 2022, 08:19 — ИА Регнум. «Наполи» одержал победу над «Болоньей» в матче 22-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Agência Brasília
Ирвин Лосано
В составе «Наполи» дубль оформил нападающий Ирвин Лосано, забивший — на 20-й и 47-й минутах.
На сегодняшний день «Наполи» занимает третье место в чемпионате Италии, в активе команды 46 очков. «Болонья» идёт на 13-м месте с 27 очками.
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