Болонья, Италия, 18 января, 2022, 08:19 — ИА Регнум. «Наполи» одержал победу над «Болоньей» в матче 22-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Agência Brasília Ирвин Лосано

В составе «Наполи» дубль оформил нападающий Ирвин Лосано, забивший — на 20-й и 47-й минутах.

На сегодняшний день «Наполи» занимает третье место в чемпионате Италии, в активе команды 46 очков. «Болонья» идёт на 13-м месте с 27 очками.

Читайте также: «Рома» обыграла «Кальяри» в матче Серии А