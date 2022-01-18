Москва, , 08:18 — REGNUM Свыше 1 млрд рублей инвестиций привлекли выпускники столичного проекта «Московский акселератор». Об этом 18 января сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

Проект был запущен два года назад. Его задача состоит в оказании помощи начинающим и растущим компаниям, которые предлагают технологичные решения для разных секторов экономики. За все время работы акселератора было проведено 13 развивающих курсов. Каждый из них посвятили отдельному направлению: умному производству, транспорту, маркетингу, банковскому делу или финансам. В обучающих мероприятиях приняли участие 330 стартапов.

«Благодаря экспертной поддержке и работе над улучшением своих продуктов выпускники «Московского акселератора» привлекли уже более миллиарда рублей частных инвестиций. К программе есть стабильный интерес со стороны крупнейших игроков. В организации треков приняли участие свыше 40 корпораций, готовых вкладываться в новые технологичные решения», — сказала Сергунина.

Читайте ранее в этом сюжете: В мэрии Москвы рассказали об инструменте для привлечения туристов