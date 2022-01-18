Москва, 18 января, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Свыше 1 млрд рублей инвестиций привлекли выпускники столичного проекта «Московский акселератор». Об этом 18 января сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

Проект был запущен два года назад. Его задача состоит в оказании помощи начинающим и растущим компаниям, которые предлагают технологичные решения для разных секторов экономики. За все время работы акселератора было проведено 13 развивающих курсов. Каждый из них посвятили отдельному направлению: умному производству, транспорту, маркетингу, банковскому делу или финансам. В обучающих мероприятиях приняли участие 330 стартапов.

«Благодаря экспертной поддержке и работе над улучшением своих продуктов выпускники «Московского акселератора» привлекли уже более миллиарда рублей частных инвестиций. К программе есть стабильный интерес со стороны крупнейших игроков. В организации треков приняли участие свыше 40 корпораций, готовых вкладываться в новые технологичные решения», — сказала Сергунина.