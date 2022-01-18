Кишинёв, 18 января, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 17 января выявили 1783 случая заражения коронавирусом в ходе 8834 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 390 742 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 367 799 человек, в том числе 385 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 1445 пациентов с COVID-19, в том числе 126 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 10 452 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали восемь таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 1039 заражений коронавирусом в результате проведения 7371 тестов. Врачи выписали за сутки 385 человек, умерли семь пациентов с COVID-19.