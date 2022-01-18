Биробиджан, 18 января 2022, 08:24 — REGNUM В столице ЕАО закрыли школы и эвакуировали детей. Учреждения образования города получили на электронную почту сообщения о минировании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Биробиджана.
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В школы поступила информация о заложенных взрывных устройствах. В зданиях работают сотрудники спецслужб, уроки отменены. Поступившая информация тщательно проверяется.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 18 января из-за сообщений о минировании эвакуированы ученики и педагоги из 70 образовательных учреждений. Эвакуированы 47 608 детей и 3 297 сотрудников.