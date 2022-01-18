Биробиджан, 18 января, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В столице ЕАО закрыли школы и эвакуировали детей. Учреждения образования города получили на электронную почту сообщения о минировании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Биробиджана.

monicore Эвакуация

Читайте также: В Хабаровске эвакуировали более 50 тыс. человек из-за сообщений о бомбах

В школы поступила информация о заложенных взрывных устройствах. В зданиях работают сотрудники спецслужб, уроки отменены. Поступившая информация тщательно проверяется.

«По каждому сообщению правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий по проверке поступившей информации. Также устанавливаются лица, причастные к анонимным сообщениям о минировании зданий», — отметил первый заместитель главы мэрии Биробиджана Константин Ананьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 18 января из-за сообщений о минировании эвакуированы ученики и педагоги из 70 образовательных учреждений. Эвакуированы 47 608 детей и 3 297 сотрудников.