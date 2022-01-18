Джакарта, , 08:17 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии объявило, что число случаев заражения штаммом «Омикрон» достигло 840, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«C 15 декабря по 17 января зарегистрировано 840 случаев заражения штаммом «Омикрон», — говорится в министерстве здравоохранения.

В минздраве отметили, что большинство иностранных туристов прибыли в страну из Саудовской Аравии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, США и Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по вопросам человеческого развития и культуры Индонезии Мухаджир Эффенди отметил, что с 1 по 15 января 2022 года аэропорт Сукарно-Хатта в Джакарте принял 123 313 международных рейсов.

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