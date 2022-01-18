Нукуалофа, 18 января, 2022, 08:15 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека погибли в результате извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай на территории Королевства Тонга. Об этом 18 января сообщает пресс-служба МИД Новой Зеландии.

Tony Bowden Тонга

Тела двух погибших были обнаружены при разборе завалов на улицах столицы островного государства Нукуалофы после удара цунами. Одна из жертв стихии опознана, это гражданка Великобритании Анджела Гловер, которая, как уточнили её родственники, погибла, пытаясь спасти животных из приюта. Личность второго погибшего устанавливается. Ранее эти люди считались без вести пропавшими.

Глава МИД Новой Зеландии Нанаия Махута отметила, что самолёты ВВС страны провели воздушное наблюдение и сделали аэрофотоснимки, которые были отправлены властям Королевства Тонга, чтобы они могли решить, какая им требуется помощь. В настоящее время взлётно-посадочная полоса аэропорта королевства засыпана грязью, пеплом и другим мусором и требует расчистки. По этой причине Новая Зеландия отправила два корабля новозеландских ВМС, чтобы оперативно отреагировать на просьбу королевства о помощи, если таковая понадобится.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в островном государстве Тонга, где произошло извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, нет информации о судьбе 105 человек.