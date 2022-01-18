Чита, , 08:15 — REGNUM В Забайкальском крае, где практически ежегодно происходят масштабные наводнения, потратят несколько миллиардов рублей на защиту региона от стихии. Подробности сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Фредерик Морган. Наводнение

Недавно было подписано соглашение с Росводресурсами o выделении на эти цели региону более 1,835 миллиардов рублей.

«Во исполнение перечня поручений президента России и благодаря приглашению Росводресурсов губернатором Забайкалья достигнуто понимание по вопросу финансирования. Для разработки проектно-сметных документаций и строительство защитных дамб в Чите выделено 2,776 миллиарда рублей.

Дополнительно удалось добиться финансирования из федерального бюджета — более 1,835 миллиарда рублей на разработку ПСД и строительство ГТС и капитальный ремонт инженерных сооружений», — пояснил министр природных ресурсов Забайкальского края Сергей Немков.

На дополнительные средства от Росводресурсов с 2022 по 2025 годы запланировано строительство гидротехнических сооружений на реке Кия в Шилке, реке Алеур в Чернышевске и реке Хилок в селе Малета. Также капитально отремонтируют инженерные сооружения на реке Нерча для защиты от паводковых вод поселка Приисковый Нерчинского района.

Кроме того, ежегодно выделяются субвенции из федерального бюджета. В 2021 году сумма таких субвенций региону составила 67,93 миллиона рублей.

Как отмечает министр природных ресурсов региона, по выделению этих субвенций Забайкалье заняло первое в ДФО. Эти средства были направлены на определение водоохранных зон реки Хилок, закрепление на местности границ водоохранных зон реки Ингода, углубление русла реки Среднее Олонгро в городе Могоче, регулированию русла реки Акша в селе Урейское, русла реки Кия в Шилке, реки Агита в поселке Букачача Чернышевского района. Также за счет этого финансирования продолжается углубление русла реки Чита в краевой столице.

«С Росводресурсами проведена работа по выделению 388,36 миллиона рублей из резервного фонда правительства России для проведения аварийно-восстановительных работ: устройство временных дамб, каналов отвода, укрепление берега. В 13 муниципальных районах края сделано 60 объектов», — сообщил Сергей Немков.

Благодаря этим средствам в установлены 25 временных дамб протяженностью 23,5 километра, крепления берега на 21 объекте протяженностью 16,6 километра, каналы отвода воды на 14 объектах протяженностью 18,3 километра.

В бюджете Забайкальского края на реализацию водохозяйственных мероприятий предусмотрено боле 31,5 миллиона рублей. На эти средства начаты работы по восстановлению береговой линии реки Нерча в поселке Заречный Нерчинского района, капитальный ремонт дамбы в селе Тунгокочен на реке Каренга, текущий ремонт дамбы городе Чите и разработка ПСД на капитальный ремонт дамбы в селе Улеты.

Как сообщало ИА REGNUM, всего, по оценке забайкальского губернатора Александра Осипова, региону необходимо построить и отремонтировать 46 гидротехнических сооружений, чтобы защитить почти 400 тысяч человек.

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