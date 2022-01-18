Мельбурн, Австралия, , 08:14 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Италии Джанлукой Маджером в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Андрей Рублёв si.robi

Рублёв 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, пять ошибок на подаче и один брейк.

Во втором круге турнира Рублёв сыграет с победителем матча Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Ричардас Беранкис (Литва).

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