Челябинск, 18 января, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Челябинской области студента осудили за создание и распространение вредоносной программы. Об этом сообщает областное управление ФСБ.

Pixabay.com Хакер

По данным следствия, молодой человек создал и распространял компьютерную программу, которая предназначена для нейтрализации имеющихся средств защиты компьютерной информации, для подбора паролей к аккаунтам интернет-сервисов. Эта программа оказалась востребована участниками хакерского форума.

Суд назначил ему судебный штраф. Гражданин заплатит 40 тыс. рублей.