Кишинёв, 18 января, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Молдавия снова может просрочить оплату Газпрому за потреблённый газ. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну в эфире телеканала TVR-1.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Глава ведомства отметил, что цены на газ на европейском рынке растут, что приводит и к росту стоимости топлива для молдавской стороны. В республике не успевают поднимать тарифы на газ, чтобы иметь возможность рассчитаться с российским поставщиком.

«Мы не в состоянии так быстро реагировать на изменения цен. Было бы правильно, если Газпром, который является мажоритарным акционером «Молдовагаза», выступил бы с нужным решением», — сказал Спыну.

Он сообщил, что попросил об этом главу Газпрома Алексея Миллера. Молдавский министр сообщил, что за газ, который был получен с 1 по 15 января, нужно заплатить 20 января. У Кишинёва не хватает от $25 млн до $32 млн для погашения задолженности.

Напомним, в 2021 году Молдавия должна была перечислить платёж за газ до 22 ноября, в противном случае Газпром имел право прекратить подачу топлива. Платёж был просрочен. В российской компании согласились дать отсрочку до 26 ноября. Властям Молдавии пришлось срочно принимать закон о поправках в бюджет, чтобы выделить средства на оплату долга.