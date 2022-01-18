Москва, , 08:13 — REGNUM За истекшие 24 часа 40 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России доставили российских военных, входивших в состав миротворческих сил ОДКБ, из Казахстана на аэродромы в Московской и Ульяновской областях. Об этом 18 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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«40 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России за прошедшие сутки доставили российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ из Республики Казахстан на военные аэродромы в Московской и Ульяновской областях», — говорится в сообщении.

Также указывается, что миротворцев на аэродромах торжественно встретили командование ВДВ и Ульяновского соединения ВДВ.

«После торжественных митингов десантники-миротворцы провели разгрузку вооружения, военной техники, имущества и совершили марши в пункты постоянной дислокации», — добавляется в сообщении.

Отметим, все российские миротворцы должны 19 января прибыть из Казахстана в пункты постоянной дислокации.