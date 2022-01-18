Вашингтон, 18 января 2022, 08:12 — REGNUM Власти Соединенных Штатов не исключают, что Россию могут отключить от международной межбанковской системы SWIFT в случае «вторжения на Украину». Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.
Напомним, ранее газета Handelsblatt сообщила, что Россию больше не планируют отключать от SWIFT.
По данным издания, источники в германском правительстве заявили: ЕС и США теперь переключились на другой вариант воздействия на Москву. Оказывается, они рассматривают вариант введения адресных экономических санкций.