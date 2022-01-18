Вашингтон, 18 января, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов не исключают, что Россию могут отключить от международной межбанковской системы SWIFT в случае «вторжения на Украину». Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Whitehouse.gov Белый дом

«Ни один вариант не исключен. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для России в случае ее дальнейшего вторжения на Украину», — цитирует его ТАСС.

Напомним, ранее газета Handelsblatt сообщила, что Россию больше не планируют отключать от SWIFT.

По данным издания, источники в германском правительстве заявили: ЕС и США теперь переключились на другой вариант воздействия на Москву. Оказывается, они рассматривают вариант введения адресных экономических санкций.