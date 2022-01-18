Москва, , 08:12 — REGNUM За последние сутки из Казахстана на аэродромы в Московской и Ульяновской областях прибыли 40 военно-транспортных самолётов ВКС России с российскими миротворцами на борту. Об этом 18 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские миротворцы Mil.ru

пресс-служба Минобороны РФ «40 самолётов военно-транспортной авиации ВКС России за прошедшие сутки доставили российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ из Республики Казахстан на военные аэродромы в Московской и Ульяновской областях».

В сообщении военного ведомства отмечается, что выполнивших свою миссию военнослужащих на аэродромах торжественно встречали командование воздушно-десантных войск (ВДВ) и Ульяновского соединения ВДВ. После митингов десантники-миротворцы осуществили выгрузку из самолётов военной техники, вооружения и имущества, после чего «совершили марши в пункты постоянной дислокации».

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Как сообщало ИА REGNUM, из Алма-Аты в Ульяновскую область России вылетели шесть самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ с российскими миротворцами ОДКБ на борту.

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