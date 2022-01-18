Москва, 18 января, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В первой половине дня 18 января пара доллар/рубль повышалась до 76,80 руб. Рублевые активы оставались под давлением из-за геополитического фактора, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Деньги

Активность участников рынка была низкой, на фоне выходного в США (День Мартина Лютера Кинга).

На вечерней сессии рубль вышел в плюс, отыграв все дневные потери. Падение курса доллара вызвало сообщение о том, что США и ЕС больше не рассматривают вариант отключения России от международной платежной системы Swift. Они посчитали, что эта мера навредит им самим.

Завершились торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,15%, до 76,09 руб., евро/рубль — на 0,13%, до 86,83 руб., фунт/рубль — на 0,35%, до 103,90 руб.

Сегодня, 18 января, на торгах в Азии рубль получил поддержку от нефтяного рынка. Баррель нефти марки Brent подорожал до $87,51.

Дополнительную поддержку он продолжит получать от налогового периода. Пик налоговых выплат приходится на 25 января. Утренняя сессия открылась ростом по доллару.

Уход от риска вызван падением фьючерсов на американские фондовые индексы. По паре доллар/руль ожидается торговля диапазоне 75,60−77,00 рублей с уклоном вниз.

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