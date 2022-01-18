Благовещенск, 18 января, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Амурской области в магазинах заметили морковь по цене почти 167 рублей за килограмм. Общественник Павел Ермаков назвал эту цену бешеной и предложил отправить правительство региона в отставку. Свой призыв и фото моркови с ценником он опубликовал в Instagram.

(сс) voltamax Морковь

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Павел Ермаков считает, что правительство Приамурья во главе с губернатором Василием Орловым игнорируют бешеный рост цен на продукты питания первой необходимости.

«В области полностью отсутствует система контроля и обеспечения жизнедеятельности. Министерство экономического развития годами занимается подделкой отчётности и фальсификацией данных. По факту никакого развития в Амурской области нет! Отток населения продолжается, а решений никаких нет… Надо требовать отставки Правительства Амурской области», — написал Павел Ермаков.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в одном из торговых центров 1 кг помидоров продают по 1116 рублей. Азербайджанские томаты реализуют по такой цене в торговой точке Холмска.