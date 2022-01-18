Баку, 18 января, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 17 января выявили 359 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 12 044 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 626 085 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 608 777 человек, в том числе 263 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 8779 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8529 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе восемь — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 808 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 9430 тестов. Выздоровевшими медики признали 369 человек. Скончались 11 пациентов с диагнозом COVID-19.