Богота, 18 января, 2022, 08:03 — ИА Регнум. За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 24,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 января сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, за минувшие 24 часа в стране выявили 24 272 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 5 568 068.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончалось 134 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 131 130.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 5 258 204 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 32 317 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.